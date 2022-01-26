Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı
MARDİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.
MARDİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon başlattı. PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 12 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri