Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı - Haberler
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Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

MARDİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon başlattı. PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 12 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.


Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

Terör, Polis, PKK, Güncel, Haber

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