Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında meydana gelen kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında meydana gelen kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Artuklu'nun Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kişi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Artuklu, Kabala, Mardin, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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