Mardin'de Sigara Operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Mardin valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Temmuz ve 15 Temmuz tarihleri arasında Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyelerinde dört ayrı araçta yapılan aramada 9 bin 700 paket, 970 karton kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi. - MARDİN