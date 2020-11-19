- Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı
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- Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı

19.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:57

Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.

Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yoldere- Selahattin Eyyubi Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 HH 701 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı kenara çekip terk etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı
- Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı
- Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı
- Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN

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