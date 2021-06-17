Mardin'de "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisi açıldı

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, "Rus Avangardı.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Sakıp Sabancı Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de, Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı, törende yaptığı konuşmada, 2009 yılında açılan müzenin bugüne kadar birbirinden önemli 9 sergiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Açılışını yaptıkları 10. sergiyle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen kültür sanat faaliyetlerini bu kadim şehirde yeniden canlandırmaktan gurur duyduklarını kaydeden Sabancı, şunları kaydetti:

"Muhteşem sergimizin yanı sıra dopdolu bir programla sanata doyacağız. Mardin ve Diyarbakır'daki farklı tiyatrolarda çalışan oyuncularla gerçekleştirdiğimiz kıymetli iş birlikleri, müzemizde sahnelenecek tiyatro oyunları bizim için çok değerli. Bilim ve sanat, teknoloji ve kültür bugün hala birbirinden beslenen önemli alanlar. Sabancı Vakfı, Sakıp Sabancı Müzesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ekiplerine serginin düzenlenmesindeki çabaları için teşekkür ediyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmayan Mardinliler başta olmak üzere bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sergimizin şehrimize uğurlu gelmesini diliyorum."

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer de 2018 yılında İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde açtıkları ve büyük bir ilgi ve coşkuyla ziyaret edilen sergiyi, salgın nedeniyle iki yıl gecikmeli de olsa Mardinlilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ölçer, "Bu sergide aynı zamanda vizyon sahibi bir koleksiyoncunun kaybolan ve unutturulan bir döneme ait eserleri nasıl toplayıp koruduğunu görüyor, onun iyi niyet, umut ve coşku taşıyan bu dönemi geleceğe taşımasını izliyoruz. Tarih bazen tek bir kişiye böyle bir misyon yükler, bu sergi tek bir kişinin bir döneme şahitlik ettiğini ve geleceğe taşıyabildiğini kanıtlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, haftanın belirli günlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar