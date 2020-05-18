Mardin'de park halindeki tır alev alev böyle yandı
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Mardin'de park halindeki tır alev alev böyle yandı

Mardin'de park halindeki tır alev alev böyle yandı Mardin'in Yeşilli ilçesinde park halinde bulunan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mardin'de park halindeki tır alev alev böyle yandı
18.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:34

Mardin'de park halindeki tır alev alev böyle yandı

MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde park halinde bulunan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saatlerinde Yeşilli Barman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 AZ 189 plakalı tırın kabin bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri patlama ihtimaline karşı alanda güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle tırın kabin kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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