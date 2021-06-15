Mardin'de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında
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Mardin'de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında

Mardin'de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 Haziran'da sabah saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastaneye sevk edildi. Kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kızıltepe ve Ceylanpınar istikametinden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışma ile birlikte otomobiller sağa ve sola savrulurken ortalığı toz bulutu kaplıyor. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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