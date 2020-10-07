Mardin'de otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı
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Mardin'de otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı

07.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:49

- Mardin'de otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

- Mardin'de otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Sanayi mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 AK 2639 plakalı Toyota Yaris marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çarptı. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak daha fazla büyümeden söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı
Mardin'de otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı
Mardin'de otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı
Mardin'de otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN

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