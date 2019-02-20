Mardin'de "Okul Müdürleri" Toplantısı

Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Artuklu, Yeşilli, Savur ve Ömerli ilçelerinde görev yapan okul müdürleri katıldı.

Toplantıda okul müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Sarı, yaptığı konuşmada, eğitimin gönül işi olduğunu, daha kaliteli bir eğitime yönetici, öğretmen, veli ve diğer paydaşların çabasıyla ulaşılabileceğini dile getirdi.

Sarı, "Okullarımızın eğitimini şekillendirecek olan sizlersiniz. Bulunduğunuz makamlar var olan problemleri çözüme kavuşturma makamıdır. Bunun için yüreğimizi ortaya koymalıyız ki; yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya muvaffak olalım." diye konuştu.

Kaynak: AA