Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

MARDİN (İHA) - Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Mazıdağı ilesine bağlı Yağmur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, miras için bir araya gelen aile fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tarafların tartışmasının büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4'ü Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 1'i de Mazıdağı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.