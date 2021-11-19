Mardin'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Mardin'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatalyurt Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABJ 258 plakalı kamyonet ile 55 ADJ 34 plakalı minibüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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