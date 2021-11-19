Mardin'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatalyurt Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABJ 258 plakalı kamyonet ile 55 ADJ 34 plakalı minibüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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