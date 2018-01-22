Mardin'de Mhp, AK Parti'yi Ziyaret Etti

MHP Mardin İl Başkanlığı heyeti AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Öncelikle bizleri ziyarete gelen Milliyetçi Hareket Partisi Mardin İl Başkanı Mehmet Veysi Oğuz ve ekibine teşekkür ediyorum. En sıkıntılı dönemlerde bile ülke çıkarlarını gözeterek tavırlarını net bir şekilde ortaya koyan partilerin başında gelmiştir. Aynı desteği 16 Nisan Referandum seçiminde de gösteren MHP, tüm köhnemiş sistemlere karşı AK Parti'yle beraber dik durduğu için daima minnetle karşılanacaktır. AK Parti'nin her alanda ortaya koymuş olduğu yeniliklerle ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine biraz daha yaklaşmasına vesile olmuştur. Darbelerin bir daha yaşanmadığı, terörün tamamen ortadan kaldırıldığı, ekonominin ve dış siyasetin rayına oturduğu bir Türkiye'nin önünün açılmasına hiçbir güç engel olamayacaktır" dedi.

Ziyarette AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri'ye yeni görevinde başarılar dileyen MHP Mardin İl Başkanı Mehmet Veysi Oğuz, "Daha öncede il başkanlığı ve milletvekilliği yapmış Nihat Eri'nin Mardin adına büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Kendisine bu uzun ve meşakkatli yolda başarılar diliyorum. MHP olarak parti ayırımı gözetmeden ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı neyse onu yerine getirmeye çalışacağız. MHP ve AK Parti aynı noktada birleşerek büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Özellikle hassasiyetlerimiz olan gençlerin geleceğine yönelik her argümanı öne sermekten çekinmeyeceğiz. Çünkü artık gençlerimizin çeşitli odaklar tarafından başka yönlere çektirilmesinin önüne tamamen geçmemiz gerekir" diye konuştu. - MARDİN