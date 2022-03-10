Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

MAZIDAĞI, MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat Tan yönetimindeki 37 DE 537 plakalı otomobil, Derik kara yolunda, sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 BHC 858 plakalı otomobil de Mazıdağı Üçyolda devrildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.