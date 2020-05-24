Mardin'de komşuların sosyal mesafeli bayram kutlaması
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Mardin'de komşuların sosyal mesafeli bayram kutlaması

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı apartmanda oturan kapı komşuları korona virüs salgını sebebiyle bayramlaşmalarını sosyal mesafe kuralına uyup kapıdan kapıya yaptı.

Mardin'de komşuların sosyal mesafeli bayram kutlaması
24.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:11

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı apartmanda oturan kapı komşuları korona virüs salgını sebebiyle bayramlaşmalarını sosyal mesafe kuralına uyup kapıdan kapıya yaptı.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar Ramazan Bayramını evde geçiriyor. Kızıltepe ilçesindeki Koçhisar Mahallesi Cangir apartmanında oturan kat komşuları birbirinin evine gidemeyince kapıdan kapıya bayramlarını kutladı. Sosyal mesafeye dikkat eden komşular, birbirlerine şeker ikram etti.

Komşusunun bayramını sosyal mesafe kuralına göre kutlayan Halit Yıldız, "Biz kapıdan giremedik kapıdan bayramlaştık" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Manşet

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