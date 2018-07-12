Mardin'de "Kelimenin Kalbi" Sergisi Açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Mardin'de söz, resim ve yazı sanatını bir arada şekillendirdiği "Kelimenin Kalbi" sergisini açtı.

Sula, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, 'Kelimenin Kalbi' adlı sergisini sanatsaverlerin beğenisine sundu.

Serginin açılışını yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Sula'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik merkezinde sanatçı, şair ve Emniyet Müdürü Sula'yı gençlerle buluşturduklarını ifade etti.

Sula'nın, gençlerin boş vakitlerini nasıl değerlendirecekleri, kötü alışkınlıklardan uzak durma noktasında gençlere önemli katkıları olacağına inandıklarını belirten Yaman, Sula'ya teşekkür ettiklerini sundu.

Yaman, gençlik merkezinin amacına, vizyonuna ve misyonuna uygun programları hayata geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mezopotamya'dan Balkanlara Eğitim Köprüsü ve Gençlerle Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz projeleri kapsamında Mardinli gençleri, dünyanın diğer ülkelerinde ki gençlerle ilişki kurmasını sağlayacağız. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin hem vizyonunu hem misyonunu dünyaya bakış haline getirdik. Bu şekilde devam edecek."

Sula ise resim sanatı ile gençlere, ülkeye katkı sumak istediğini belirtti.

Adana ve Gaziantep'in ardından bugün Mardin'de sergi açtığını ifade eden Sula, şunları söyledi:

"Bir ay önce Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni gördüm ve çok etkilendim. Zaten benimde hedefim gençlik. Bundan dolayı burası benim için önemli bir sergi alanıydı. Dünyaya örnek olabilecek bir mekan. 'Gençlik varsa gelecek var' sloganı da güzel. 27. sergimi burada açtım. Benim için değerli bir sergi. Devletimiz böyle yerleri öz veriyle yapıyor. Önemli olan bunun içeriğini doldurmak. Burada onu da gördüm. İnşallah bu şekilde devam eder."

Sula, sergi açılışının ardından gençlerle söyleşi yaptı.