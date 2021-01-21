Mardin'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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Mardin'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

21.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:38
Mardin'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde yaşayan Doğan Çağur (30) ve eşi Gülşah, çocukları Ömer, Berat, Halime ve Yağmur, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Muhtar Mehmet Resul Çağur'un durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, zehirlenen 6 kişi ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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