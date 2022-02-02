Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı - Haberler
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Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı

AA, Şeyhmus Adsız - Güncel
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Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen eşek Mazıdağı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

MAZIDAĞI, MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen eşek Mazıdağı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Mazıdağı ilçesinin kırsal Karaalanı Mahallesi'nde kanalizasyon çukuruna düşen eşeği fark eden vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri beline halat bağladıkları eşeği iş makinesi ile düştüğü çukurdan çıkardı.

Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı

Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı

Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı

Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı

AA / Şeyhmus Adsız - Güncel

Mazıdağı, Mardin, Güncel, Haber

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