Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı
AA, Şeyhmus Adsız - Güncel
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen eşek Mazıdağı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
MAZIDAĞI, MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen eşek Mazıdağı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Mazıdağı ilçesinin kırsal Karaalanı Mahallesi'nde kanalizasyon çukuruna düşen eşeği fark eden vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri beline halat bağladıkları eşeği iş makinesi ile düştüğü çukurdan çıkardı.