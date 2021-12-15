Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette - Haberler
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Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette Hırsızlar bu kez internet kablolarına dadandı Mardin'in Derik ilçesinde hırsızlar, bir aydır internet kablolarını hedef aldı.

MARDİN (İHA) - Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

Hırsızlar bu kez internet kablolarına dadandı

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde hırsızlar, bir aydır internet kablolarını hedef aldı. Mahalleli hırsızların yakalanması için geceden nöbet tutmaya başladı.

Derik ilçesi Dağ ve Cevizpınar mahallerinde hırsızlar internet kablolularını gözlerine kestirerek dadanmaya başladı. Bir aydır yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle internet üzerinden eğitimini tamamlamaya çalışan öğrenciler, mağduriyet yaşadı. Mahalleli, hırsızların yakalanması için bir aydır nöbete başladı.

Bir aydır internet kablolarının çalındığını aktaran Dağ Mahallesi Muhtarı Sedat Aydın, bir aydır gece saat 03.00'ten sabaha kadar mücadele ettiklerini ve hırsızları yakalayamadıklarını belirtti. Gerekli yerlere başvurduklarını söyleyen Muhtar Aydın, "Birkaç kez bir kaç tanesinden şüphelendik. Ama yakalayamadık. Bunların büyük sebepleri de hurdacılar. Hurdacılar, buraya geldiği zaman çocuklar çöp tenekelerini bile onlara satıyorlar. Hurdacılar ilçeye girmese bu internet kabloları toplansa da en azından ilçenin dışına çıkaramazlar. Biz, bunu gereken mercilere söyledik, mağduruz. Çocuklarımız okula gidiyor. Çocuklarımızın interneti yok. Çocuklar artık internet üzerinden ders alıyorlar. Bu yüzden çok mağduruz, bir aydan beri çocuklarımızın sınavları var. Çocuklarımız mağdur oluyor. Gerekenin yapılmasını arz ederim" dedi.

Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

Mardin'de mahalleli internet kablosu hırsızları için nöbette

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