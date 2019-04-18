Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Osman Demir'in başkanlığında gerçekleşti.

Valilik Nişli salonunda gerçekleşirken toplantıya vali yardımcıları il kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 2019 yılı 1. dönem çalışmaların ildeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesi ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Demir, il genelinde 8 sektörde toplam 789 adet projenin mevcut olduğunu söyledi. Toplam proje bedelinin 16 milyar 418 milyon 584 bin 137 lira olduğunu ifade eden Demir, "Projelere 2019 yıllı için ayrılan ödenek toplamı 1 milyar 346 milyon 141 bin 516 lira. 2019 yılı 1 dönem sonu itibariyle ilimizdeki projelere 805 milyon 80 bin 923 lira harcanarak yüzde 60'lık nakdi gerçekleşme ve yüzde 28'lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılı 1. dönem sonu itibariyle 2018 yılı programında bulunan 789 adet projenin 310 adedi tamamlanmış 238 adedi devam etmekte 26 adedi ihale aşamasında olup 215 adet projeye ise çeşitli sebeplerden başlanmamıştır. Ekonomik dengelerin tesis edilerek sürdürülebilir bir büyüme ortamının temin edilmesi için kamu kesiminde mali disiplin sağlanması kamu harcamalarında etkinliğin ve verimliliğin arttırılması zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle 2019 yılı bütçesinde kamu kesimine tahsis edilen kaynakların kamu kuruluşlarınca etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir. 2019 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ilimize faydalı olmasının temmeni eder yapacağınız çalışmalarda üstün başarılar dilerim" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA