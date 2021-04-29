Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu

Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu.