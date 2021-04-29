Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu
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Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu.

Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu

MARDİN - Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu.

2015 yılında örgüte katılan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranıyor kaydı olan S.Ç. isimli örgüt mensubu Mardin Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu Şırnak ili Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olması sağlandı. Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde hakkındaki işlemleri devam eden S.Ç. aile bireyleriyle buluşturuldu. S.Ç.'nin ailesiyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu
Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu
Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu
Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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