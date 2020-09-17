Mardin'de, gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' verildi MARDİN'de, terörle mücadelede gazi olan güvenlik güçlerine 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

MARDİN'de, terörle mücadelede gazi olan güvenlik güçlerine 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla 18 Eylül Gaziler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, terörle mücadelede gazi olan güvenlik güçlerine Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi. Dicle Kalkınma Ajansı'nın konferans salonunda düzenlenen törene Vali Demirtaş'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

'NE YAPARSAK YAPALIM HAKKINIZI ÖDEYEMEYECEĞİMİZİ DE BİLİYORUZ'Törende konuşan Vali Demirtaş, gazilere verilecek Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın sergiledikleri fedakarlık ve cesaretin karşılığı olduğunu söyledi. Demirtaş, "Şehitlerimizin ve sizlerin kahramanlıkları sayesinde bugün bizler, bu coğrafyada söz söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hükümetimiz tarafından şehit ailelerimizin ve gazilerimizin acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak adına pek çok çalışma yürütülmektedir. Sizlerle ilgili her meseleyi kendi meselemiz bilip, yakından takip ediyoruz. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz. Bu toprakları, bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek, bizim boynumuzun borcudur. Şehitlik ve gazilik, dünyada hiçbir mevki ve payeyle ölçülemeyecek kadar yüce makamlardır" dedi.Vali Demirtaş, konuşmasının ardından özel harekat polisi Gazi Ozan Volkan Beyaz, jandarma uzman çavuşlar Kudret Öztürk, Uğur Yıldırım, Necdet Gümüş'e Devlet Övünç Madalyası verdi.

Kaynak: DHA