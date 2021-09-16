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Mardin'de firari şüpheliler jandarmanın takibi ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de firari şüpheliler jandarmanın takibi ile yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu 13 Ağustos 2021 tarihinde 'Meskun Mahalde Ateş Etme, Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçları ile 15 Ağustos 2021 tarihinde Kaya Ninova Otel'de meydana gelen 'Ateşli Silahla...

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu 13 Ağustos 2021 tarihinde 'Meskun Mahalde Ateş Etme, Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçları ile 15 Ağustos 2021 tarihinde Kaya Ninova Otel'de meydana gelen 'Ateşli Silahla Kasten Yaralama' olaylarının firari şüpheleri jandarmanın operasyonu ile çok sayıda mühimmat ve silahla yakalandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ağustos 2021 tarihinde Kabala Mahallesi'nde meydana gelen meskun mahalde ateş etme ve 15 Ağustos 2021 tarihinde Kaya Ninova Otel'de meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olaylarının firari şüphelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Kabala Mahallesi'nde evde saklandıkları tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu firari şüpheliler A.H. ve H.H. kaçmaya çalışırken yakalandı.

Firari şahısların evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramalarda ayrıca cephanelik çıktı. Aramalarda 1 adet Kaleşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve esrar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan firari şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi.

A.H. ve H.H.'nin çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten Yaralama, Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma, Ateş Etme ve 6136 SKM' suçlarından tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN

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Haber: Mardin'de firari şüpheliler jandarmanın takibi ile yakalandı - Haberler
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