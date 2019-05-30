Mardin'de emniyet personeline altın

Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 43 emniyet personeline çeyrek altın hediye edildi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve şarkıcı Berdan Mardini düzenlenen törende, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.

Konuşmasında güvenlik güçlerinin birlikteliğine vurgu yapan Onar, "Berdan Mardini her zaman emniyet personelinin yanında yer alıyor. Ayrıca kurduğu fabrikayla Mardin'in gelişimine katkı sunduğu için teşekkür ediyorum." dedi.

Onar, daha sonra personellere çeyrek altın verdi.

Kaynak: AA