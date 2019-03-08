Mardin'de Eğitim Çalıştayı

Mardin'in Artuklu ilçesinde "Özel Eğitim Yönetmenliği Çalıştayı" düzenlendi.

Artuklu Halk Eğitim Merkezindeki çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yürütülen özel eğitim hizmetlerinin mevcut durumuyla ilgili analiz yapacaklarını söyledi.

Hazırlanacak rapora göre ihtiyaç duyulması halinde yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılabileceğini dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitime yönelik yeni bir yönetmelik yayımlandı. Bütün illerde olduğu gibi bizim ilimizden de en son çıkan yönetmelik konusunda bir çalışma yapılması istendi. Söz konusu yönetmelik sahada uygulanmaya başlandı. Bizlerde bire bir yürütücüler olarak, yönetmeliğe yönelik varsa aksaklıklar, eksikliler, öneriler, yönetmelikle olması gereken konuları ele alacağız. Güzel bir çalışma olacağını umut ediyoruz."

Programa okul müdürleri, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA