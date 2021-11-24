Mardin'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'in Ömerli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokdere Mahallesinde Mehmet Kanat idaresindeki 06 DT 1692 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen araç inşaat halindeki binaya çarparak durabildi.
Kazada hafif yaralanan Kanat'a 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.