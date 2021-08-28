Mardin'de Dara Antik Kenti'nde karşılama ünitesi yapılacak
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Mardin'de Dara Antik Kenti'nde karşılama ünitesi yapılacak

Mardin'de Dara Antik Kenti'nde karşılama ünitesi yapılacak
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Dara Antik Kenti'ni turizmde cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Dara Antik Kenti'ni turizmde cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Vali Demirtaş, Dara Antik Kenti'nde incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentin önemine dikkati çekti.

Antik kentin dünya ve ülke açısından çok önemli bir yer olduğunu aktaran Demirtaş, antik kentte birtakım çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Alanda karşılama ünitesi yapılacağını kaydeden Demirtaş, çalışmanın Müze Müdürlüğü ile yapıldığını, hazırlanan projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderildiğini bildirdi.

Proje onaylandıktan sonra en kısa sürede karşılama alanını bitirmeyi düşündüklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Özellikle güneş enerjisinden istifade edeceğiz, aydınlatılması tamamen güneş enerjisi ile sağlayacağız. Amacımız, burayı cazibe merkezi haline getirmek ve yeni bir destinasyon merkezi oluşturmak. Karşılama ünitesi ile Dara Antik Kent daha düzenli olacak. Turistler de daha rahat edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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Mardin'de Dara Antik Kenti'nde karşılama ünitesi yapılacak - Haberler
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