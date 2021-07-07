Mardin'de cip ve kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Mardin'de cip ve kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'de cip ve kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Mardin'de cip ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mardin'de cip ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İlyas Yılmaz yönetimindeki 34 RD 7969 plakalı cip, Mardin Diyarbakır kara yolu Yukarıkonak Mahallesi'nde kavşakta Nurullah Akdemir yönetimindeki 31 AGR 692 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Osman Okutan, Çetin Çelik ve Fatih Erdem yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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