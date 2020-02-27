Mardin'de "Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası" paneli

27.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:41

Mardin'in Ömerli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası" paneli düzenlendi.

Ömerli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, Türk dünyasının önemli isimlerinden biri olan edebiyatçı, sanatçı, fikir adamı ve yazar Cengiz Aytmatov, fotoğraf sergisiyle anıldı.

Kaymakam Hamza Türkmen yaptığı konuşmada, Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasının ulu çınarı olduğunu belirterek, yazarın eserleri birçok dile çevrilen ve eserlerinde verdiği mesajların ülke sınırını aşarak tüm dünya milletlerinin ilgisini uyandıran manevi bir hazine olduğunu aktardı.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cıldız İsmailova, Aytmatov'un eserlerinde Türk dünyasının izleri olduğunu belirterek, yazarın kültürümüzde çok önemli bir yeri olduğunu aktardı.

İsmailova, "Türk dünyası olarak Cengiz Aytmatov'u hatırlamalı, eserlerini okumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Panele, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA