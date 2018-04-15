Mardin'de Birlik ve Beraberlik İçin Mevlit Okutuldu

Mardin'de milli birlik ve beraberliğin güçlenmesi için mevlit okutuldu.



AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Sultan Şeyhmus Külliyesinde milli birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına mevlit programı düzenledi.

Programda okunan mevlidin ardından Mardin Müftüsü İsmail Çiçek tarafından şehitler ile önceki günlerde görev sırasında yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan özel harekat polisi Kubilay Kahraman için dua okudu.

Miroğlu, programda yaptığı konuşmada, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan gelişmelere değinerek, emperyalistlerin çıkarları için bölgedeki ülkeleri şekillendirmeye çalıştığını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Miroğlu, şöyle konuştu:

"Bölge yüzyıl önce bıraktıkları gibi değil artık. İnsanlar adalet, hukuk ve demokrasi istiyor. Bunların farkında değiller ama biz bunun farkındayız. Bu farkındalıkla milletimize halkımıza çağrı yapıyoruz; ne olursa olsun Türkiye'nin beka savaşı verdiği bir dönemde, bütün farklılığımızı bir kenara bırakıp birlik ve beraberliğimiz için hep beraber omuz omuza verebileceğimize inanıyoruz. Dualarımızı ülkemiz adına yaptık, şehitlerimize dua ettik."

Programa, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti MKYK Üyesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ile yaralanan özel harekat polisi Kahraman'ın ailesi de katıldı.