Mardin'de bağlardaki salkım güvesine karşı biyolojik mücadele

Mardin'in Ömerli ilçesinde üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyolojik mücadele yürütülüyor.

Ömerli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan GAP İdaresi tarafından kabul edilen, belediyenin desteklediği, "Bağlarda Salkım Güvesine Karşı Biyolojik Mücadele Projesi" kapsamında Taşlıca Mahallesinde 100 dekarlık bağ alanında salkım güvesine karşı biyolojik mücadele yapıldı.

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü katkılarıyla finansmanının yüzde 90'ı GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yüzde 10'u ise Ömerli Belediyesi tarafından karşılanan projenin uygulama süresinin 2 yıl olduğu belirtildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kahraman, Ömerli ilçesinde 55 bin dekar bağ alanı bulunduğunu belirterek, rekoltenin yaş üzümde ortalama 28 bin ton gerçekleştiğini söyledi.

Kahraman, bu projeyle bağcıların biyolojik mücadeleyle tanıştırılması ve buluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA