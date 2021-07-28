Mardin'de arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
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Mardin'de arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Mardin'de arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Mardin'in Midyat ilçesinde, arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde, arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Sanayi Mahallesi Midyat Sanayi Sitesi yakınındaki arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Mardin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan erkek cesedinin M.Ş.D'ye ait olduğu tespit edildi.

Mardin'de arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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