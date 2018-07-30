Mardin'de 560 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Mardin'de 560 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

MARDİN (İHA) – Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin'de 560 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

MARDİN (İHA) – Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mardin–Diyarbakır Karayolu Özlüce Mahallesi'nde yapılan yol ve kontrol devriyesinde bir şahsın sevk ve idaresindeki aracın içerisinde kaçak 560 paket sigaranın ele geçirildi. Bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecek" denildi. - MARDİN

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