Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
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Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

04.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:18
Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinen bilgilere göre, Yeşil Derik Caddesi'nden Derik istikametinden giden 33 BRN 56 plakalı pikap, aynı yönde seyreden 47 DK 625 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 47 DK 625 plakalı hafif ticari araç da 47 AZ 336 plakalı Broadway marka araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol iki yönlü trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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