Mardin'de 25 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
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Mardin'de 25 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Mardin'in Derik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan kan davası, 25 yıl sonra barış ile sonuçlandı.

Mardin'de 25 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
14.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:48

Mardin'in Derik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan kan davası, 25 yıl sonra barış ile sonuçlandı.

Derik ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi'nde 25 yıl önce akraba olan Çelik aileleri arasında çıkan kavga sonrası 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kan davası nedeniyle 2 ailenin bazı fertleri İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. Aileler, yaklaşık 25 yıl boyunca tedirgin ve huzursuz yaşarken bölgede etkin olan Metina aşireti mensuplarının kurduğu Metina Derneği ve bazı siyasi parti temsilcileri yaklaşık 3 ay boyunca 2 tarafla da görüşerek kan davasının barışla sonuçlanması için girişimlerde bulundu. Aile büyüklerinin sağduyulu yaklaşımıyla 25 yıldır süren kan davası barışla sonuçlandı.

Meşeli Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında barış töreni düzenlendi. Törene Derik Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun, İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci, Metina aşireti üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve iki ailenin fertleri katıldı.

Pandemi kurallarının uygulandığı törende tokalaşma olmazken, taraflar karşılıklı olarak selamlaştıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek, barış yemini etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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