Mardin'de 25 Yılını Hastalarına Adayan Doktorlara Plaket

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünün 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlediği program ile Mardin'de görev yapan doktorlarla bir araya geldi. Programda meslek hayatında 25 yılını dolduran doktorlara plaket verildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir otelde etkinlik düzenledi. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Mardin Valisi Mustafa Yaman, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini ifade ederek, "Son yıllarda sağlıkta yapılan çalışmalar da vatandaşın sağlığa ulaşımını kolaylaştırdı ancak beklentiler de çoğaldı. İlimizde de önemli mesafeler aldık" dedi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz da, sağlık çalışanlarının zor şartlar altında ve fedakarca çalıştıklarını vurguladı. Konuşmaların ardından meslek hayatında 25 yılını dolduran doktorlara plaketleri Mardin Valisi ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programa, Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış, çok sayıda doktor ve davetli katıldı. - MARDİN