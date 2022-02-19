Mardin'de 200 yıllık tarihi konak, el sanatlarına ev sahipliği yapacak

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık tarihi konakta, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları hayat bulacak.

Artuklu Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle Gül Mahallesi'ndeki Kermozade Vakfına ait tarihi yapı için "Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında 200 yıllık konakta, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması için kurulması planlanan 12 atölyeden kilim, takı tasarım, cam üfleme, keçe ürünleri ve taş işleme atölyeleri tamamlandı.

Ahşap, desen ve baskı, tekstil ve desen, giysi tasarımı, seramik, kentsel tasarım ve grafik tasarım atölyelerin tamamlanmasının ardından merkezde usta öğreticiler tarafından özel ürünler tasarlanacak.

"Bu tarihi konakta mesleklerimizi canlandıracağız"

Artuklu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Siraç Ballı, AA muhabirine, merkezde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını canlandırmayı planladıklarını söyledi.

Atölyelerde yapılacak ürünlerle Mardin'in kültürel mirasını güncel tasarımlarla yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini aktaran Ballı, kursiyerlere de katkı sağlayacaklarını belirtti.

Ballı, şöyle konuştu:

"Teknoloji çağındayız. Birçok meslek unutuldu, açılacak İnovasyon Merkezi'nde mesleklerimizi canlandıracağız. İnsanlarımızı iş ve meslek sahibi yapmak istiyoruz. Vakfa ait konağımız çok eski. İnşallah bu tarihi konakta mesleklerimizi canlandıracağız. Ecdadımızın bize bıraktığı eserleri çocuklarımıza, gençlerimize burada anlatacağız ve istihdam alanı açacağız."

Tarihi dokudan beslenerek tasarım yapacaklar

Tasarımcı Elif Özergin de Mardin'in tarihi dokularından beslenerek tasarımlar üreteceklerini aktardı.

Aldıkları eğitimler sonucunda yapacakları ürünleri piyasaya sunacaklarını ifade eden Özergin, şunları aktardı:

" Mardin, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer. Mardin izlerini taşıyan motifleri ele alıp farklı ürünlerde tasarlamayı planlıyoruz. Beslenebileceğimiz bir sürü motifimiz var. Bu motiflerden yararlanıp yenilikler katarak unutulmuş el sanatlarını tekrar canlandıracağız."