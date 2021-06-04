Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı
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Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu, 1992 yılında meydana gelen kasten adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu, 1992 yılında meydana gelen kasten adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Ömerli ilçesi İkipınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 1992 yılında meydana gelen kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.G., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla alışveriş merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.G.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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