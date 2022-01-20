Mardin beyaza büründü - Haberler
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Mardin beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin beyaza büründü Mardin'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

MARDİN (İHA) - Mardin beyaza büründü

MARDİN - Mardin'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Iki gün öncesinden meteorolojinin yaptığı kar uyarısı ile birlikte Mardin beyaza büründü. Kar yağışı fırtına ile birlikte etkisini sürdürürken, yollar trafiğe kapandı. Özel araçlarıyla trafiğe çıkan sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, araç sürücülerini zincirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.

Mardin beyaza büründü

Mardin beyaza büründü

Mardin beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri

Tragger, Mardin, kar, 3. Sayfa, Haber

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