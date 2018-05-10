Oyuncu Mehmet Akif Alakurt Veda Notu Bırakarak Hesaplarını Kapattı

3 sene önce oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt, son dönemde sosyal medyadaki mesajlara verdiği cevaplardan dolayı gündemden düşmüyor.

"TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR"

Brezilya'ya gittikten sonra Kaş'ta bir çiftliğe yerleşen Mehmet Akif Alakurt, özellikle başrolünü Oktay Kaynarca ile paylaştığı 'Adanalı' dizisiyle ilgili gelen mesajlara çok öfkelenerek canlandırdığı Maraz Ali karakterini suçlamıştı. Yakışıklı oyuncu, ilk bölümü 7 Kasım 2008'de yayınlanan ve 7 Kasım 2010'da da final yapan "Adanalı" dizisinde gözünden sakındığı köpeği Rıfkı'yla ilgili sorulara bile sert tepki göstermişti. Oyuncu, Maraz Ali karakterinin topluma kötü örnek olduğunu da söylemişti.

"BU SAYFAYI KAPATIYORUM"

Mehmet Akif Alakurt, paylaştığı veda mesajında şunları söyledi: "Adanalı ile ilgili son olarak şunu söyleyip bu sayfayı kapatıyorum sevgili arkadaşlarım. Maraz Ali karakteri dizideki diğer tüm karakterler gibi soytarı bir karakter olarak yazılmış bir karakterdir .(Bunu ben işin içine girdikten sonra ve karakter yorumlamasını gördükten sonra fark ettim.) Bizim verdiğimiz şekille bir şeye benzemiştir. Bunu masa arkasında çok iyi bilirler ama dile dökme cesaretleri yoktur. (Analiz etmek için projenin bütünü içindeki farklılıklara dikkat etmeniz yeterlidir."

"KRAL" YAZAN TİŞÖRTÜYLE POZ VERİP HESABINI KAPATTI

"Arkadaşlar burada yazılan hiçbir yazı trajik ya da sitemkar yazılmıyor. Realist yazılıp paylaşılıyor" şeklinde bir mesaj daha yayınlayan Mehmet Akif Alakurt, aradan 2 gün geçtikten sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden son bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu yanında kurt köpeği, elinde içki bardağı ve üzerinde kral yazan tişörtüyle tek başına oturduğu pozunu yayınladıktan sonra sosyal medya sayfasını tamamen kapattı.