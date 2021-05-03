Maraşlı son bölüm fragmanı izle! Maraşlı 16. Bölüm fragmanı izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 16. Bölüm 2. Fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı Pazartesileri ekranlara geliyor. Yayınlanan ilk fragmanın ardından 16. Bölüm 2. fragmanı çıktı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 15. bölüm izle! Maraşlı 16. bölüm fragmanı full HD izle! Maraşlı 16. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm fragmanı izle! Maraşlı 16. Bölüm fragmanı izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 16. Bölüm 2. Fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı Pazartesileri ekranlara geliyor. Yayınlanan ilk fragmanın ardından 16. Bölüm 2. fragmanı çıktı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 15. bölüm izle! Maraşlı 16. bölüm fragmanı full HD izle! Maraşlı 16. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm fragmanı izle! Maraşlı 16. Bölüm fragmanı izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 16. Bölüm 2. Fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

MARAŞLI SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortalık toz duman

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar. Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler. Geriye, istihbarat için çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü kalmıştır. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verir. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir?

MARAŞLI 15. BÖLÜM İZLE!

MARAŞLI 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"O tetiği çekersen, hem Mahur'u hem Nevzat'ı kaybedersin"

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?

MARAŞLI 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI FULL İZLE!