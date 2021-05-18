Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı bitiyor mu? Maraşlı son bölümde neler oldu?
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Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı bitiyor mu? Maraşlı son bölümde neler oldu?

Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı bitiyor mu? Maraşlı son bölümde neler oldu?
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Maraşlı final mi yapacak? Ekranların sevilen dizisi Maraşlı hakkında merak edilen sorulardan biri de bitip bitmeyeceğine dair oldu. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmayan Maraşlı'da son bölümde olanlar da büyük merak uyandırdı. Peki, Maraşlı yeni bölümü yok mu? Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı bitiyor mu? Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı bitiyor mu? Maraşlı son bölümde neler oldu?

Maraşlı normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20:00 'da başlıyor. Son bölümde yaşananların ardından ise Maraşlı hakkında pek çok soru yanıt aradı. Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı bitiyor mu? Maraşlı son bölümde neler oldu? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı dün heyecanlı bir bölüme daha imza attı.

Maraşlı çaresiz durumda

İstihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir?

Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?

Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister. Maraşlı bu teklifi kabul eder. Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar. Maraşlı tutuklanır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

MARAŞLI FİNAL Mİ YAPACAK?

Maraşlı'nın son bölümünde Mahur'un babası ve 2 abisi ölürken; Maraşlı ise hapse girdi. Bu nedenle dizinin final mi yapacağı araştırıldı. Ancak dizi hakkında final kararı henüz açıklanmadı. Dizinin sezon finaline girmesi bekleniyor.

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Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı bitiyor mu? Maraşlı son bölümde neler oldu? - Haberler
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