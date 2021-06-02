Maraşlı final mi yapacak?
ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı sosyal medyada gündem oldu #MaraşlıFinalOlamaz etiketiyle yapılan paylaşımlar sonrası Maraşlı final mi yapacak, merak edildi. Peki, Maraşlı final mi yapacak?
Her bölümü ile izleyicileri ekrana bağlayan ve büyük beğeni toplayan Maraşlı diziş sosyal medyada #MaraşlıFinalOlamaz etiketiyle gündem oldu. Peki, Maraşlı final mi yapacak?
MARAŞLI FİNAL Mİ YAPACAK?
TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi Maraşlı'nın yeni bir gelişme olmazsa final yapacağını söyledi. Birsen Altıuntaş paylaşımında
"MARAŞLI'YLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME,
Yapımcılığını #Tims&B'nin üstlendiği #Maraşlı dizisi 26 bölüme uzatıldı. Dizinin son yayın tarihi 12 Temmuz..." ifadelerini kullandı.