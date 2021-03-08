Maraşlı 8. bölüm izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 8. bölüm izle Maraşlı 9. Bölümde neler olacak?

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Maraşlı dizisi ATV ekranlarında 8. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 8. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 9. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı 9. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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MARAŞLI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ya Mahur'u geri getirirsin, ya da bizimle işin biter!"

Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

ATV MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Maraşlı 9. bölüm fragmanı

Maraşlı 9. bölüm 2. fragmanı