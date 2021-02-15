Maraşlı 6. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Maraşlı 5. bölüm izle! ATV Maraşlı full izle! Maraşlı izle!
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Maraşlı 6. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Maraşlı 5. bölüm izle! ATV Maraşlı full izle! Maraşlı izle!

15.02.2021 08:02 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:06
Maraşlı 6. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Maraşlı 5. bölüm izle! ATV Maraşlı full izle! Maraşlı izle!

5. bölümü ile ekranlara gelen Maraşlı, Maraşlı 6. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Maraşlı 5. bölüm izle! ATV Maraşlı full izle! Maraşlı izle! Maraşlı son bölüm! Maraşlı hangi gün? Maraşlı oyuncuları!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı 6. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Maraşlı 5. bölüm izle! ATV Maraşlı full izle! Maraşlı izle! Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı son bölümde neler oldu?

MARAŞLI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisi, saat 20.00'da ekranlarda. 6. bölümü ile 15 Şubat, 6. bölümü ile ekranlarda yayınlanacak.

MARAŞLI 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı? İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?

MARAŞLI 5. BÖLÜM İZLE!


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