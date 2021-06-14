Maraşlı 22. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 21. bölüm izle

Maraşlı 22. bölüm fragmanı izle! Maraşlı dizisinin 21. bölümü ardından Maraşlı 21. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Maraşlı 22. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm özeti! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 21. bölüm izle

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MARAŞLI 21. BÖLÜM FULL İZLE!

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında 21. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 21. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 21. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı 21. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARAŞLI 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MARAŞLI 22. BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Demek oyun oynamak istiyorsun öyle mi? Oynayalım..."

Nevzat, Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Savcı Tolga, Nevzat'ı sorguya çeker ama istediği bilgilere ulaşamaz. Savcı, Mehmet İnce dosyasına daha fazla kafayı takmaya başlar. Mehmet İnce neden bu kadar önemlidir? Neden herkes Mehmet İnce'nin peşindedir? Hurdacı ve Savaş, Mehmet İnce dosyasının Savcı'da olduğunu öğrenir. Dosyayı Savcı'dan almak için bir plan yaparlar. Hurdacı'nın, Tolga için tehlikeli planları vardır. Savaş ve Hurdacı'nın planı işleyecek midir? Maraşlı artık Mahur ve Zeliş'i buluşturmak zorundadır. Zeliş ile bir konuşma yapar. Neden Maraşlı gibi konuşmak zorunda olduğunu Zeliş'in anlayacağı gibi anlatır. Akşam yemeğinde Mahur, Maraşlı ve Zeliş buluşurlar. Maraşlı mümkün olduğunca az konuşmaya çalışır, tedirgindir. Zeliş, Mahur'a babasının Mehmet İnce olduğunu anlatacak mıdır? Hurdacı ve Savaş, Nevzat'ı alırlar. Savaş hemen Nevzat'ı öldürmekten yanadır ama Hurdacı izin vermez. Nevzat'ı bir depoya götürürler. Maraşlı'da, Nevzat'ı almak için depoya gider. Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek midir?

MARAŞLI 21. BÖLÜM İZLE

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