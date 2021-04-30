Maraşlı 16. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 15. bölüm izle

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Maraşlı dizisi ATV ekranlarında 15. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 15. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 16. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 16. bölüm fragmanı yayınlandı. maraşlı 16. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.