Maraşlı 16. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 15. bölüm izle
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Maraşlı 16. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 15. bölüm izle

Maraşlı 16. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 15. bölüm izle
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Maraşlı 16. bölüm fragmanı izle! Maraşlı dizisinin 15. bölümü ardından Maraşlı 16. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Maraşlı 16. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm özeti! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 15. bölüm izle

Maraşlı 15. bölüm full izle! Maraşlı 15. bölüm tamamı izle! ATV ekranların sevilen dizisi Maraşlı 15. bölüm seyret! Maraşlı 15. bölüm tek parça izle! Maraşlı 15. bölüm tamamı izle! Maraşlı 13. son bölüm fragmanı izle.

MARAŞLI 15. BÖLÜM FULL İZLE!

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında 15. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 15. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 16. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 16. bölüm fragmanı yayınlandı. maraşlı 16. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARAŞLI 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MARAŞLI 15. BÖLÜM İZLE

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MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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