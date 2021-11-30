Maradona Napoli'de Heykeli Önünde Anıldı
Yıldız futbolcu Diego Maradona ölümünün ilk yıldönümünde birçok yerde törenlerle anıldı.
Yıldız futbolcu Diego Maradona ölümünün ilk yıldönümünde birçok yerde törenlerle anıldı. İtalya'da Napoli'de de dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Maradona'nın yeni bir heykeli dikildi
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
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