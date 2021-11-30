Maradona Napoli'de Heykeli Önünde Anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maradona Napoli'de Heykeli Önünde Anıldı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Yıldız futbolcu Diego Maradona ölümünün ilk yıldönümünde birçok yerde törenlerle anıldı.

Yıldız futbolcu Diego Maradona ölümünün ilk yıldönümünde birçok yerde törenlerle anıldı. İtalya'da Napoli'de de dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Maradona'nın yeni bir heykeli dikildi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title