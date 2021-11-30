Maradona Napoli'de Heykeli Önünde Anıldı

Yıldız futbolcu Diego Maradona ölümünün ilk yıldönümünde birçok yerde törenlerle anıldı. İtalya'da Napoli'de de dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Maradona'nın yeni bir heykeli dikildi

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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