Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı
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Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı

Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, falezlerde manzarayı izleyen Ümit Semerci (21), dengesini kaybedince denize düştü.

ANTALYA'da, falezlerde manzarayı izleyen Ümit Semerci (21), dengesini kaybedince denize düştü. Semerci, deniz polisi ve narkotim ekiplerince sudan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Bir süre parkta oturduktan sonra kayalıklardan aşağı inen Ümit Semerci, denizi izlemeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden Semerci, suya düştü. Semerci'nin denizde batıp, çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye, deniz polisi ve narkotim ekipleri sevk edildi. Bota alınan Semerci, Yat Limanı'na çıkarıldı. Deniz Şube Müdürlüğü'nde ilk müdahalesi polisler tarafından yapılan Semerci, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ümit Semerci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 


Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı
Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı
Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı
Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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