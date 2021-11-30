Manyas'ta onarmak için çıktığı çatıdan merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, fırtınadan zarar gören çatıyı onarmak isteyen kişi, dengesini kaybederek düşüp yaralandı.

Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi'nde fırtına nedeniyle hasar gören bir apartmanın çatısını onarmak isteyen Tamer Çetin (49), dengesini kaybederek 3 metrelik merdiven boşluğuna düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Çetin, sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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