Manyas'ta meydanlar kuşlara kaldı
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Manyas'ta meydanlar kuşlara kaldı

13.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:08

Manyas'ta meydanlar kuşlara kaldı Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle Manyas'ta meydanlar güvercinler ve diğer kuşlara kalırken, sokak hayvanları da adeta cirit attılar.

Manyas'ta meydanlar kuşlara kaldı

BALIKESİR - Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle Manyas'ta meydanlar güvercinler ve diğer kuşlara kalırken, sokak hayvanları da adeta cirit attılar.

Hafta sonu kısıtlama uygulamasına uyan ilçe halkı yaya olarak, alışverişini yapıp evlerine dönerken, belediye temizlik işçileri de mesai yaptılar. Güvenlik güçleri ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde denetimlerini sürdürürken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirttiler. İlçenin en hareketli caddeleri olan Hükümet, İnönü, Bandırma ve Maltepe Caddesi ile Cumhuriyet meydanı tam bir sakinlik yaşadı.

Manyas'ta meydanlar kuşlara kaldı
Manyas'ta meydanlar kuşlara kaldı
Manyas'ta meydanlar kuşlara kaldı
Manyas'ta meydanlar kuşlara kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN ÖZAYDIN

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